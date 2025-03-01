Зеленский опубликовал в Х свыше 30 благодарностей после ссоры с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил более 30 благодарностей политикам, которые поддержали его после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Посты опубликованы на его странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Спасибо за вашу поддержку», — отвечал Зеленский.

В частности, он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, бывшего федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера, главу МИД Австрии Александера Шалленберга, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского в столице США стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин рассказал, кто вынудил Россию начать СВО.