Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский после ссоры с Трампом опубликовал в Х десятки благодарностей

Зеленский опубликовал в Х свыше 30 благодарностей после ссоры с Трампом
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил более 30 благодарностей политикам, которые поддержали его после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Посты опубликованы на его странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Спасибо за вашу поддержку», — отвечал Зеленский.

В частности, он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, бывшего федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера, главу МИД Австрии Александера Шалленберга, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского в столице США стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин рассказал, кто вынудил Россию начать СВО.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами