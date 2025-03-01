Зеленский заявил, что перепалка с Трампом была плохой для обеих сторон

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что перепалка с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме «была плохой для обеих сторон». Об этом он сообщил в эфире Fox News.

«Это плохо для обеих сторон», — сказал он, отвечая на вопрос, пошло ли сегодняшнее мероприятие с камерами на пользу украинскому народу.

Зеленский отметил, что на встрече с Трампом обсуждались «очень чувствительные вещи». Украинский президент уточнил, что партнеры Киева должны «понимать вещи правильно».

При этом Зеленский выразил благодарность Трампу и американскому народу за поддержку. Он также заверил, что Украина готова участвовать в переговорах и заниматься дипломатией.

«Мы готовы к миру, но у нас должна быть сильная позиция. И мы должны иметь гарантии безопасности», — добавил Зеленский.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского в Вашингтоне стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.