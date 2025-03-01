СМИ сообщили о контактах Зеленского с Макроном и Рютте после перепалки с Трампом

FT: Зеленский после перепалки с Трампом поговорил с Макроном и Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки со своим американской коллегой Дональдом Трампом в Белом доме поговорил с главой Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник, который находится с украинским лидером в Соединенных Штатах.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский подчеркнул отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее Маск заявил, что Зеленский во время перепалки с Трампом уничтожил себя в глазах США.