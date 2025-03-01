В США не уверены, что смогут прекратить огонь на Украине

CBS News: в Белом доме не уверены в прекращении огня на Украине

В администрации США выразили сомнение в прекращении огня на Украине после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

«Белый дом теперь не уверен, смогут ли они добиться от россиян и украинцев прекращения боев, потому что этот эпизод Зеленским поднял вопросы о том, сможет ли тот двигаться вперед к мирному соглашению», — говорится в сообщении.

28 февраля на встрече в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп понял о Зеленском то, о чем Россия говорила много раз.