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США резко сократили присутствие USAID на Украине

NBC News: США сократили присутствие USAID на Украине с 64 до восьми сотрудников
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Annabelle Gordon/Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов решила сократить присутствие Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

По его информации, в стране останутся только восемь из 64 американских сотрудников и подрядчиков. Остальные переведены в административный отпуск и выведены с Украины.

Как заявил один из источников телеканала в USAID, это серьезно подрывает возможности американских властей «вести переговоры о прекращении огня и подает России сигнал, что нам не важно, что происходит с Украиной и нашими предыдущими инвестициями».

28 февраля основатель украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко заявил, что украинские СМИ зависят от грантов USAID, поэтому многие из них прекратили работу после решения администрации США закрыть агентство.

Новость дополняется.

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