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Некоторые украинские СМИ, существовавшие на гранты USAID, закрылись

Сидоренко: украинские СМИ, зависевшие от USAID, прекратили работу
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Annabelle Gordon/REUTERS

Украинские СМИ зависят от грантов Агентства США по международному развитию (USAID), поэтому многие из них прекратили работу после решения администрации США закрыть агентство. Об этом сообщил основатель украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко в интервью порталу Euractiv.

По словам Сидоренко, некоторые украинские издания прекратили работу после того, как Национальный фонд поддержки демократии США (признан нежелательным в РФ) сообщил об увольнении большинства сотрудников и прекращении поддержки примерно 2 тыс. проектов по всему миру из-за потери доступа к своим средствам. Фонд финансировало агентство.

«На данный момент напрямую нас это не коснулось, но у многих украинских СМИ, которые зависели от этих грантов, серьезные проблемы. Мы точно знаем, что ситуация быстро ухудшается»‎, — сказал Сидоренко.

В январе этого года глава Института массовой информации Оксана Романюк заявила, что подавляющее большинство украинских средств массовой информации (90%) существовали за счет предоставления западных грантов.

3 февраля Госдепартамент США объявил о назначении сенатора Марко Рубио временно исполняющим обязанности главы USAID и о начале масштабного пересмотра программы иностранной помощи.

Ранее Зеленский прокомментировал остановку финансирования программ USAID на Украине.

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