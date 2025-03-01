Соединенные Штаты Америки никогда не позволят другим странам пользоваться американцами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире, и никогда не позволят, чтобы американский народ эксплуатировали», — говорится в публикации.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.