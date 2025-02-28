Госдеп США прекратит поддерживать энергоинфраструктуру Украины

Госдеп США не будет поддерживать восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американском Агентстве по международному развитию (USAID).

«Государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, телеканал сообщил, что администрация американского президента приняла решение сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине с 64 до 8 сотрудников.

Один из собеседников телеканала из USAID заявил, что такие действия со стороны Белого дома «подрывают возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и подают России сигнал, что нам не важно, что происходит с Украиной».

28 февраля на встрече в Белом доме президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее Маск прокомментировал перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме.