Захарова: Зеленский солгал Трампу, что Киев остался в одиночестве в 2022 году

Украинский лидер Владимир Зеленский солгал президенту США Дональду Трампу, что Киев остался в одиночестве в 2022 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки», — отметила она, комментируя перепалку президентов США и Украины.

Захарова подчеркнула, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс проявили «чудеса выдержки», чтобы «не вмазать» Зеленскому.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что главари Украины полностью нелегитимны.