Трамп заявил, что Зеленский проявил неуважение к США на переговорах в Белом доме

Президент США Дональд Трамп обвинил главу Украины Владимира Зеленского в проявлении неуважения к Соединенным Штатам прямо в Белом доме. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.

«Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в нашем бесценном Овальном кабинете», — написал политик после встречи с украинским лидером.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский подчеркнул отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

24 февраля президент РФ Владимир сказал, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Британии назвали дипломатической катастрофой встречу Трампа с Зеленским.