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Мольба украинской делегации о продолжении переговоров в США была встречена отказом

Fox News: украинская делегация умоляла возобновить переговоры, но им отказали
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Nathan Howard/Reuters

Украинская делегация умоляла о перезагрузке диалога после перепалки президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик в соцсети Х со ссылкой на источники в Белом доме.

«Украинцы умоляли о перезапуске (переговоров), но (помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио. --«Газета.Ru) сообщили им, что Зеленский должен покинуть Белый дом», — написала журналистка.

Центральной темой перепалки, о которой идет речь, стали перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически в ответ на это отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток переговоров, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране и проведения президентских выборов на Украине.

Ранее Маск высказался о перепалке Зеленского с Трампом в Белом доме.

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Переговоры о мире на Украине
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