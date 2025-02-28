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Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США

Трамп заявил, что хочет завершить конфликт и Зеленский не вправе диктовать иное
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Brian Snyder/Reuters

Президент Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявил, что украинский политик ведет себя неуважительно по отношению к Соединенным Штатам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Американский лидер добавил, что Зеленский не в праве диктовать США, «как себя чувствовать по отношению к конфликту», Вашингтон предпринимает все попытки для того, чтобы разрешить конфликт.

«Вы высказываете неуважение нашей стране. Дело идет к третьей мировой войне, вы не имеете права играться с этим», — заявил Трамп Зеленскому.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Также российский лидер отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. А отмена военного положения вызовет необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.

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