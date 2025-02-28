Трамп на встрече с Зеленским заявил, что Вашингтон хочет мира на Украине

Трамп: США не хотели бы направлять на Украину много вооружений

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон хочет окончания конфликта и не желает направлять на Украину много вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов пресс-пула Белого дома.

«Мы не ждем с нетерпением отправки большого количества вооружений. Мы с нетерпением ждем окончания войны, чтобы мы смогли заниматься другими вещами», — заявил Трамп.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Также российский лидер заявил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее Зеленский заявил о желании завершить конфликт в этом году.