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В Раде посетовали на непригодность поставляемой Западом техники в ВСУ

Нардеп Устинова: значительная часть переданной Украине техники идет на запчасти
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U.S. Marine/Global Look Press

Две трети переданной Украине странами Запада военной техники оказываются непригодными для использования и идут на запчасти. Об этом заявила депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире телеканала «Новости.Live».

«Мы забираем много вещей, которые мы используем на запчасти. Когда вы видите, что к нам приезжает 30 машин, то машин 20 из них могут идти на разборку, поэтому есть такая проблема», — указала Устинова.

По ее словам, значительная часть техники американской и европейских армий находится «не в кондиции».

До этого бывший советник министерств юстиции и обороны США Чарли Купер заявил, что Киев могут «раздавить», если Вашингтон прекратит поставки вооружений. Автор подчеркнул, что другие страны НАТО не смогут компенсировать Украине американскую военную поддержку.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс готовит новый пакет помощи и гарантии безопасности для Украины.

Ранее Залужный пообещал, что Украина не прекратит воевать с Россией.

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