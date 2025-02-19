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Посол РФ заявил, что переговоры в Эр-Рияде означают конец холодной войны

Посол РФ Яковенко: переговоры в Эр-Рияде стали началом конца холодной войны
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Evelyn Hockstein/Reuters

Встреча Россия — США в Саудовской Аравии сигнализирует о постепенном завершении политики холодной войны со стороны Вашингтона, полагает чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко. Его цитирует РИА Новости.

«Переговоры в Эр-Рияде обозначили не только начало процесса нормализации российско-американских отношений. Эта радикальная смена курса Вашингтона означает начало конца политики холодной войны», — высказался дипломат.

По его словам, сейчас Штаты постепенно отходят от политики глобализма и намереваются противостоять Европе, которая сейчас исповедует «отжившую идеологию».

18 февраля госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде заявил о желании РФ и Соединенных Штатов восстановить полноценную работу посольств в Москве и Вашингтоне для продолжения двусторонних отношений.

На этом фоне сообщалось, что послом США в России может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд. РФ также определилась с кандидатурой посла и ожидает, что американская сторона в скором времени примет решение по выдаче ему агремана. Российское посольство в Вашингтоне должен возглавить Александр Дарчиев.

Ранее Путин исключил необходимость посредничества в диалоге между РФ и США.

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