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Трамп оборвал выступление премьера Великобритании

Профессор Дизен: Трамп оборвал речь Стармера об отношениях Британии и США

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в социальной сети X, что Великобритания ошибается, считая свои отношения с США особыми.

«Краткое изложение заблуждений Великобритании относительно «особых отношений». Стармер продолжает рассказывать о самых важных отношениях в истории, но его прерывает Трамп», — написал Дизен.

К своему сообщению он прикрепил кадры речи Стармера.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. По данным собеседников газеты, Лондон и Париж связывают развертывание миротворцев на территории республики с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать американский военный потенциал для защиты своих военных от угроз.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал ведущуюся в Европе дискуссию по поводу отправки миротворческого контингента на Украину, назвав ее преждевременной.

Ранее премьер Великобритании прокомментировал будущее соглашение по Украине.

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