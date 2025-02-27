Премьер Великобритании прокомментировал будущее соглашение по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразил ему благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Стармер выразил Трампу благодарность за то, что президент США «изменил ход разговора», благодаря которому появилась возможность заключить мирное соглашение.

Британский премьер подчеркнул, что хотел бы работать с американской стороной в процессе мирного урегулирования, чтобы убедиться, что соглашение будет прочным и длительным.

По мнению Стармера, возможное мирное урегулирование российско-украинского конфликта станет «историческим», оно никем не должно нарушаться.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее сообщалось, что премьер Британии может представить Трампу план о миротворцах на Украине.