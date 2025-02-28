В марте Путин проведет переговоры с премьером Мьянмы

Кремль: Путин проведет переговоры с премьером Мьянмы в Москве 4 марта

Президент России Владимир Путин планирует 4 марта в Москве провести переговоры с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Будут обсуждены перспективы развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы», — отметили в Кремле.

По итогам встречи Путина и Хлайна планируется совместное заявление. Кроме того, будут подписаны межправительственные и межведомственные документы.

27 февраля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время Россию и проведет переговоры с российским коллегой.

26 февраля Владимир Путин лично провел лидера Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало по парадной лестнице Большого Кремлевского дворца после переговоров. В тот день российский президент провел переговоры с Эмбало, который прибыл в Москву с официальным визитом. С российской стороны во встрече принимали участие зампредседателя правительства Александр Новак, помощник президента России Юрий Ушаков и замминистра иностранных дел Александр Панкин.

Ранее Путин рассказал о квотах на военное образование в России для бисайцев.