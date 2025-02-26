Путин рассказал о квотах на военное образование в России для бисайцев

Россия в нынешнем году увеличила квоту на обучение в своих военных вузах студентов из Гвинеи-Бисау, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с бисайским лидером Умару Сисоку Эмбало. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, между странами растут гуманитарные связи. Он также отметил растущий интерес бисайской молодежи к получению образования в России.

Президент РФ подчеркнул, что интерес проявляют не только к гражданскому образованию не только в гражданской сфере, но и к военному.

До этого сообщалось, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в ходе визита в Россию обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным совместную добычу полезных ископаемых на территории африканской республики.

В прошлом году Умару Сисоку Эмбало посетил Россию с рабочим визитом 8-11 мая. Президент Гвинеи-Бисау был почетным гостем на параде Победы. В ходе своего визита он провел переговоры с российским лидером, затем в Казани вместе с Рустамом Миннихановым посетил ИТ-парк, а в Чечне вместе с Рамзаном Кадыровым — Российский университет спецназа. Подробнее о поездке президента Гвинеи-Бисау — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Олег Матвейчев рассказал, почему африканские страны стремятся к партнерству с Россией.