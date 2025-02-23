Премьер Италии похвалила выступление Вэнса с критикой Европы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони похвалила выступление вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции, критикующее Европу. Об этом пишет Politico.

Она осудила «американское либеральное левое движение», которое, по ее словам, тиражируется в Европе, и заявила, что Вэнс был прав в своей речи об угрозе для континента.

«Если бы возмущавшиеся [представители ЕС] проявили такую же гордость, когда Европа потеряла свою стратегическую автономию, привязав свою экономику к авторитарным режимам, или когда европейские границы и наш образ жизни оказались под угрозой массовой нелегальной миграции, сейчас мы бы жили в более сильной Европе», — сказала Мелони.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Американскую делегацию возглавлял Вэнс. В первый же день конференции он заявил, что возникший в ЕС кризис стал следствием его же действий. По его словам, в отношении Европы его больше всего беспокоит ее отступление «от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки». Политик раскритиковал власти ЕС и призвал Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций.

Ранее в США заявили, что Вэнс «разбил вдребезги» лицемерие Европы.