Часть депутатов Государственной думы продвигают интересы США. В этом членов нижней палаты российского парламента в эфире «ИА Аврора» обвинил депутат Михаил Делягин.

Депутат отметил, что он видит продвижение позиции Вашингтона в деятельности «мигрантского лобби», которое якобы существует в Государственной думе, и интересы которого совпадают с ценностями Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).

«Можно посмотреть на мигрантское лобби в Госдуме, которое, так сказать, торжествует и празднует. В общем, все у них хорошо, и дело его [USAID] живет», — подчеркнул парламентарий.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сохраняет заинтересованность в проектах экономического сотрудничества с США в разных областях.

В интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, чтобы вести сотрудничество по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Ранее на Западе заявили, что сделка США по Украине может принести экономическую выгоду РФ.