Путин назвал участников спецоперации «своими ребятами»

Президент России Владимир Путин назвал российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, «своими ребятами» в ходе встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Его слова приводит ТАСС.

«Как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников специальной военной операции и всё, что с этим связано», — сказал он.

Глава государства призвал Кобзева всегда держать под личным контролем все проблемы российских военных.

Губернатор Иркутской области пообещал президенту, что выполнит его просьбу.

В феврале Владимир Путин поручил кабинету министров и генеральной прокуратуре принять меры по сохранению за участниками спецоперации прав на пользование служебным жильем. Указ распространяется на военнослужащих, работников правоохранительных органов, вышедших на пенсию военных, пенсионеров правоохранительных органов, участников СВО или контртеррористической операции, а также за членами их семей.

Ранее Путин лишил военные округа межвидового статуса.