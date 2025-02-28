Моди назвал «историческим» визит фон дер Ляйен в Индию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал историческим визит в страну делегации Евросоюза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, визит представителей ЕС в Индию беспрецедентен, поскольку это не просто первый визит Еврокомиссии в Индию, но и первый случай ее столь активного взаимодействия с отдельно взятой страной.

«Я сердечно приветствую президента [Урсулу фон дер Ляйен] и членов Еврокомиссии, прибывших [в Индию] с этим историческим визитом», — сказал Моди.

До этого сообщалось, что представители Евросоюза намерены в ходе визита в Индию в конце февраля попросить премьер-министра Нарендру Моди помочь обеспечить работу антироссийских санкций. Отмечается, что европейцы попытаются убедить индийскую сторону в том, что Россия «угрожает» как ей, так и ЕС. Кроме того, представители Брюсселя попросят Нью-Дели упростить для Евросоюза доступ на рынок Индии.

Ранее Евросоюз захотел заключить крупнейшую сделку с Индией.