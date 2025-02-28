Евросоюз захотел заключить крупнейшую сделку с Индией

Европейский союз и Индия намерены заключить соглашение о свободной торговле в 2025 году, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Она назвала это соглашение крупнейшей сделкой такого рода в мире. Как напомнило издание, Нью-Дели и Брюссель ведут переговоры о подобном соглашении с 2007 года. В 2013 году процесс приостановили, поскольку сторонам не удалось добиться прогресса по таким вопросам, как более низкие тарифы на европейские автомобили, вино, молочные продукты и прочее. Обсуждения снова начали в 2022 году.

По данным министерства торговли Индии, которые приводит агентство, ЕС является крупнейшим экономическим партнером Индии. Общий объем торговли в 2023-2024 финансовом году между регионами составил $137,4 млрд.

Во второй половине февраля агентство Bloomberg написало, что представители Евросоюза намерены в ходе визита в Индию в конце февраля попросить премьер-министра Нарендру Моди помочь обеспечить работу антироссийских санкций.

Отмечалось, что европейцы попытаются убедить индийскую сторону в том, что Россия «угрожает» как ей, так и ЕС. Кроме того, представители Брюсселя попросят Нью-Дели упростить для Евросоюза доступ на рынок Индии.

Ранее стало известно, что премьер Индии согласился сделать США ведущим поставщиком нефти.