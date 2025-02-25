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ЕС хочет попросить Индию помочь с санкциями против России

Bloomberg: в ЕС попросят премьера Индии Моди помочь с санкциями против РФ
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Adnan Abidi/Reuters

Представители Евросоюза намерены в ходе визита в Индию в конце февраля попросить премьер-министра Нарендру Моди помочь обеспечить работу антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросит премьер-министра Индии Нарендру Моди о помощи в обеспечении санкций против России, когда два лидера встретятся на этой неделе в Нью-Дели», — говорится в статье.

Отмечается, что европейцы попытаются убедить индийскую сторону в том, что Россия «угрожает» как ей, так и ЕС. Кроме того, представители Брюсселя попросят Нью-Дели упростить для Евросоюза доступ на рынок Индии.

24 февраля ЕС ввел новые антироссийские санкции. В список попали не только российские, но и 53 зарубежные компании, в том числе из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана.

Ранее президент США заявил, что премьер Индии согласился сделать Штаты ведущим поставщиком нефти.

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