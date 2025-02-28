Мэр Киева сообщил об увольнении трех сотрудников администрации города

Мэр Киева Кличко объявил об отставках из-за скандала с земельными сделками

Мэр Киева Виталий Кличко объявил в своем Telegram-канале об увольнении трех сотрудников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и о своем решении сложить полномочия депутата Киевского городского совета.

Это решение последовало после скандала, связанного с незаконными операциями с земельными участками.

Согласно сообщению Кличко, со своих должностей будут уволены заместитель председателя КГГА Петр Оленич, заместитель директора коммунального предприятия (КП) «Спецжилфонд» Юрий Леонов, заместитель руководителя КП «Киевблагоустройство» Алексей Мушта. Кроме того, свои полномочия должен сложить депутат Киевсовета и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев.

11 февраля украинское издание «Страна» писало, что между Кличко и администрацией президента Украины Владимира Зеленского произошло новое обострение противостояния. Одной из причин называлось недавнее назначение нового начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, который фактически сразу вступил в конфликт с мэром.

Другим фактором ухудшения отношений мэра Киева с центральной властью страны называется громкое уголовное дело в отношении одного из ключевых игроков строительно-земельного рынка украинской столицы Дениса Комарницкого, который считается близким к команде администрации города. По этому делу проходят многие чиновники КГГА.

Ранее Зеленский высмеял Кличко на Мюнхенской конференции.