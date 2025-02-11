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На Украине заявили о новом этапе обострения конфликта Кличко с властями

«Страна.ua»: между Кличко и администрацией Зеленского обострилось противостояние
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Gleb Garanich/Reuters

Новое обострение противостояния произошло между мэром Киева Виталием Кличко и администрацией президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Одна из причин — недавнее назначение нового начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, который фактически сразу вступил в конфликт с мэром.

Кличко в связи с этим назначением обвинял Банковую в попытке разбалансировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление. Он заявлял, что Ткаченко хочет перехватить полномочия мэра, городского совета и Киевской городской государственной администрации.

Другой фактор ухудшения отношений мэра Киева с центральной властью страны — громкое уголовное дело в отношении одного из ключевых игроков строительно-земельного рынка украинской столицы Дениса Комарницкого, который считается близким к команде администрации города. По этому делу проходят многие чиновники КГГА, отмечает «Страна».

По мнению источников издания в политических кругах, все это может и не привести к отставке Кличко и возбуждению уголовного дела против него. При этом один из источников заявил, что главу города будут дальше дискредитировать и «зажимать его людей уголовными делами», чтобы уничтожить его как политика, который пытается вести самостоятельную игру поперек линии офиса президента.

7 февраля сообщалось, что в Киевской государственной городской администрации прошли обыски по делу об отчуждении имущества в 2009 году.

Ранее на Украине арестовали заместителя Кличко.

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