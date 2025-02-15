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Зеленский высмеял Кличко на Мюнхенской конференции

Зеленский: Кличко хороший спортсмен, но не знал, что еще и спикер
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции высказался о мэре Киева Виталии Кличко. Трансляция мероприятия ведется на официальном сайте конференции.

«Я знаю, что Кличко хороший спортсмен, но не знал, что еще и спикер», — заявил он.

11 февраля украинское издание «Страна.ua» писало, что между Кличко и Зеленским произошло обострение конфликта. В публикации говорилось, что одной из причин стало недавнее назначение нового начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, который фактически сразу вступил в конфликт с действующим мэром города.

После этого Кличко обвинил действующую власть в попытке разбалансировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление.

Помимо этого, отношения между украинским лидером и мэром Киева ухудшились после возбуждения уголовного дела в отношении одного из ключевых представителей строительно-земельного рынка украинской столицы Дениса Комарницкого, который считается близким к команде администрации города.

Ранее в мэрии Киева прошли обыски.

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