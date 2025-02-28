В генконсульстве РФ в Марселе назвали ответственных за нападение на дипмиссию

В генконсульстве РФ возложили ответственность за нападение на власти Франции

Генеральное консульство РФ в Марселе возложило ответственность за нападение на действия французских властей, ведущих антироссийскую кампанию. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

«Возлагаем ответственность за произошедшее на действия французских властей, развернувших полномасштабную антироссийскую кампанию с целью распространения русофобии и антироссийских настроений во французском обществе», — говорится в сообщении.

Утром 24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию самодельные взрывные устройства, после чего скрылись. Пострадавших в результате инцидента не было.

25 февраля генконсул РФ Станислав Оранский заявил, что прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство, их поместили под стражу.

26 февраля прокуратура Марселя подтвердила, что два французских ученых признали вину за нападение на генеральное консульство РФ. Их обвинили в порче чужого имущества и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Ранее Россию возмутил приговор напавшим на консульство в Марселе.