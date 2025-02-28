Россия и США обсудили возможность возобновления прямого авиасообщения

Россия предложила американской стороне рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров между директором департамента Северной Атлантики Александра Дарчиева и заместителем госсекретаря США Сонатой Коултер.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Стороны условились продолжать диалог по данному каналу.

Согласно сообщению МИД РФ, предложение по восстановлению прямого авиасообщения было обозначено в «конкретном плане».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и РФ. Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран. Российскую делегацию представляли помощник лидера РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Позднее член общественного совета Росавиации, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев в интервью изданию «Абзац» высказал сомнение, что Россия и США восстановят прямое авиационное сообщение в ближайшее время. По его словам, это маловероятно из-за запрета для России на полеты над Европой.

Папа Римский призвал Европу снять санкции с России.