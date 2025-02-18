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В России оценили возможность восстановления прямых рейсов с США

Авиаэксперт Горбачев: РФ и США не восстановят прямые рейсы в скором времени
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Член общественного совета Росавиации, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев в интервью изданию «Абзац» высказал сомнение, что Россия и США восстановят прямое авиационное сообщение в ближайшее время.

По его словам, это маловероятно из-за запрета для России на полеты над Европой.

«Нам Европа запретила пролет над своей территорией. Как мы будем добираться? Можно, конечно, лететь через Северный полюс, но это нерентабельно абсолютно», — заявил он.

Эксперт также сомневается, что российский туристический поток в США был бы значительным в случае возобновления авиасообщения.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявил, что делегации РФ и США не обсуждали отмену антироссийских санкций на переговорах в Саудовской Аравии.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и РФ. Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран. Российскую делегацию представляли помощник лидера РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».

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