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В МИД РФ раскрыли подробности переговоров России и США в Стамбуле

МИД: РФ и США на консультациях обсудили пути преодоления раздражителей в отношениях
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия и США на консультациях в Стамбуле обсудили пути преодоления раздражителей в отношениях. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«В соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных «раздражителей», доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций», — заявили в МИД РФ.

Представители России и США провели встречу в Стамбуле 27 февраля. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США. Как прошли переговоры и смогут ли они стать началом более тесного диалога между РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

Позднее в госдепе Штатов заявили, что встреча в Стамбуле была конструктивной.

Ранее в ООН прокомментировали переговоры России и США в Стамбуле.

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