Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии не поддержали идею отправки на Украину европейских военных

Шольц считает преждевременным спор об отправке европейских военных на Украину
close
Annegret Hilse/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц считает преждевременной дискуссию об отправке европейских военных в зону боевых действий на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.

«Позиция канцлера по этому вопросу довольно ясная: он всегда говорил о том, что считает эту дискуссию на настоящий момент преждевременной», — высказался Хебештрайт.

Представитель кабмина добавил, что на данный момент есть очень много разных мнений на этот счет. По словам Хебештрайта, в первую очередь надо достичь мирного соглашения, а затем изучать, что возможно.

До этого министр обороны Италии Гуидо Крозетто раскритиковал ведущееся некоторыми европейскими лидерами обсуждение об отправке миротворцев на Украину. Он заявил, что такое решение нельзя принимать без общего диалога в рамках Евросоюза.

23 февраля газета The Wall Street Journal написала, что власти Франции и Британии изучают возможность отправки на Украину до 30 тысяч миротворцев. Для защиты контингента они хотят задействовать системы противовоздушной обороны США, которые уже находятся на украинской территории.

Ранее Турция заявила, что может отправить войска на Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами