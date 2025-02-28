В Германии не поддержали идею отправки на Украину европейских военных

Канцлер Германии Олаф Шольц считает преждевременной дискуссию об отправке европейских военных в зону боевых действий на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.

«Позиция канцлера по этому вопросу довольно ясная: он всегда говорил о том, что считает эту дискуссию на настоящий момент преждевременной», — высказался Хебештрайт.

Представитель кабмина добавил, что на данный момент есть очень много разных мнений на этот счет. По словам Хебештрайта, в первую очередь надо достичь мирного соглашения, а затем изучать, что возможно.

До этого министр обороны Италии Гуидо Крозетто раскритиковал ведущееся некоторыми европейскими лидерами обсуждение об отправке миротворцев на Украину. Он заявил, что такое решение нельзя принимать без общего диалога в рамках Евросоюза.

23 февраля газета The Wall Street Journal написала, что власти Франции и Британии изучают возможность отправки на Украину до 30 тысяч миротворцев. Для защиты контингента они хотят задействовать системы противовоздушной обороны США, которые уже находятся на украинской территории.

Ранее Турция заявила, что может отправить войска на Украину.