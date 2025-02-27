Турция может отправить войска на Украину

Bloomberg: Турция может разместить войска на Украине после завершения конфликта

Турция открыта к инициативе европейских стран об отправке вооруженного контингента на Украину. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам осведомленных источников, Турция, имеющая вторую по численности армию в НАТО после США, открыта для предоставления войск для миротворческих сил на Украине», — говорится в сообщении издания.

Утверждается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

При этом, по данным источников агентства, Турция не станет частью такого рода миссии, если Анкара не будет участвовать в консультациях и подготовительных мероприятиях к ее формированию.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российская сторона не рассматривает вариантов с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал.

Министр отметил, что подход, который навязывается европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать военный конфликт и пресекать любые попытки его успокоить.

Ранее в Кремле ответили на заявление Трампа о размещении миротворцев на Украине.