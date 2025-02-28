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В Венгрии заявили, что гей-парадов в Будапеште больше не будет

Орбан: возглавляемых послом США гей-парадов в Будапеште больше не будет
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Jacob King/Pool Photo/AP

В Будапеште больше не будут проходить ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-парады, так как возглавлявший их американский посол покинул страну, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Речь идет о дипломате Дэвиде Прессмане, открытом гее, который покинул Венгрию в январе. Нового посла Штаты пока не назначили.

«Американский посол, который ранее ходил во главе прайда в Будапеште, уже уехал, поэтому это мероприятие больше не находится под международной защитой, и оно не состоится», — рассказал Орбан.

До этого венгерский премьер неоднократно заявлял, что его страна не собирается уступать в вопросах нелегальной миграции и пропаганды ЛГБТ среди детей перед Еврокомиссией. А Прессман, будучи послом, жаловался, что венгерские официальные лица каждый раз пытаются завести с ним разговор на тему ЛГБТ и уходят от обсуждений политики президента России Владимира Путина.

Ранее Орбан заявил, что считает невообразимым вступление Украины в ЕС в данный момент.

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