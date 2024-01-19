Правительство Венгрии не собирается уступать в вопросах нелегальной миграции и пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) среди детей перед Еврокомиссией. Как пишет РИА Новости, это является красной линией для страны.

Напомним, что в декабре 2023 года Еврокомиссия разморозила около 10,2 миллиардов евро из средств ЕС для Венгрии, однако более 20 миллиардов евро до сих пор остаются заблокированными.

Представители правительства Венгрии отметили, что Урсула фон дер Ляйен, председатель ЕК, сообщила им о возможной связи блокировки этих средств с правами ЛГБТ и миграцией. Однако, как заявили в кабинете министров, закон о защите детей и миграционная политика являются красной линией для Венгрии, и они будут продолжать отстаивать интересы своего народа. В правительстве также напомнили, что позиция страны по этим вопросам была подтверждена двумя референдумами.

До этого посол США в Венгрии и открытый гей Дэвид Прессман пожаловался, что венгерские официальные лица каждый раз пытаются завести с ним разговор на тему ЛГБТ и уходят от обсуждений политики президента России Владимира Путина.

Ранее Милонов поддержал решение Уганды запретить каминг-ауты представителей ЛГБТ.