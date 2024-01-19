Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Венгрия не уступит ЕК в вопросах нелегальной миграции и ЛГБТ*-пропаганды среди детей

Правительство Венгрии не пойдет на уступки Еврокомиссии в вопросах ЛГБТ

close
100%
Yves Herman/Reuters

Правительство Венгрии не собирается уступать в вопросах нелегальной миграции и пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) среди детей перед Еврокомиссией. Как пишет РИА Новости, это является красной линией для страны.

Напомним, что в декабре 2023 года Еврокомиссия разморозила около 10,2 миллиардов евро из средств ЕС для Венгрии, однако более 20 миллиардов евро до сих пор остаются заблокированными.

Представители правительства Венгрии отметили, что Урсула фон дер Ляйен, председатель ЕК, сообщила им о возможной связи блокировки этих средств с правами ЛГБТ и миграцией. Однако, как заявили в кабинете министров, закон о защите детей и миграционная политика являются красной линией для Венгрии, и они будут продолжать отстаивать интересы своего народа. В правительстве также напомнили, что позиция страны по этим вопросам была подтверждена двумя референдумами.

До этого посол США в Венгрии и открытый гей Дэвид Прессман пожаловался, что венгерские официальные лица каждый раз пытаются завести с ним разговор на тему ЛГБТ и уходят от обсуждений политики президента России Владимира Путина.

Ранее Милонов поддержал решение Уганды запретить каминг-ауты представителей ЛГБТ.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами