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Песков раскрыл, будет ли Россия вести диалог с США с позиции силы

Песков: РФ хочет выстроить диалог с США с позиции уважения и взаимной выгоды

Россия старается выстраивать диалог с США и другими странами с позиции уважения и взаимной выгоды. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Мы не только с Америкой, со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — высказался представитель Кремля в ответ на вопрос, с какой позиции имеет смысл общаться с американской стороной, учитывая, что сам глава Белого дома пытается разговаривать со всеми с позиции силы.

Песков добавил, что взаимодействие следует выстраивать только с позиции правды, «которая у каждого своя».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что не всех на Западе устраивает начавшийся диалог между РФ и США. Глава государства отметил, что России надо учитывать это и использовать все возможности дипломатии и спецслужб, чтобы сорвать подобные попытки помешать мирным переговорам. Путин подчеркнул, что часть элит на Западе до сих пор настроены на то, чтобы сохранить нестабильность в мире.

Ранее в Госдепе раскрыли, чему будет посвящена встреча России и США в Турции.

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