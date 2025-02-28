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Эксперт объяснил смену риторики Трампа по Зеленскому ради выгоды

Ярыгин: Трамп согласен на смену риторики ради выгоды в переговорах по Украине
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Глава Белого дома Дональд Трамп согласен на смену риторики с целью получения выгоды в переговорах по Украине. Об этом заявил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, его слова приводит РИА Новости.

По словам Ярыгина, Трампу все равно, является ли президент Украины Владимир Зеленский диктатором или нет, будет он лидером страны или нет.

«Если в интересах Соединенных Штатов будет, чтобы он оставался на посту президента, значит, они так и будут играть эту партию», — объяснил он.

Эксперт отметил, что Трамп не считает свои заявления направляющими политику инструкциями, как к тому, что его к чему-то обязывает.

Накануне Трамп заявил, что испытывает уважение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и ожидает, что на предстоящей встрече они поладят.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это был первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии.

Ранее американский телеканал назвал Путина другом Трампа.

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