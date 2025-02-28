В Кремле поздравили Мединского с избранием на пост главы Союза писателей России

В Кремле поздравили Владимира Мединского с назначением на должность председателя правления Союза писателей России. Об этом заявил в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поздравляем нашего коллегу с новой стезей», — заявил пресс-секретарь.

Также Песков ответил на вопрос, означает ли избрание Мединского на эту должность то, что Кремль станет ближе к писателям и литературе. Пресс-секретарь заявил, что назначение Мединского не имеет никакого значения, поскольку Кремль всегда был близок к литературе и книгоизданию.

До этого стало известно, что председателя Российского военно-исторического общества (РВИО), помощника президента РФ Владимира Мединского избрали на пост председателя правления Союза писателей страны. Заседание состоялось 27 февраля. До этого Союз возглавлял публицист Николай Иванов.

В конце января Мединский высказался о критикующих российскую армию артистах. В частности, экс-министр культуры упомянул Аллу Пугачеву, которая покинула РФ вместе с семьей сразу после начала СВО. Он выразил мнение, что сегодня именем певицы пользуются в политических целях. Также Мединский подчеркнул, что люди должны заниматься тем, в чем они разбираются, и отметил, что никогда не стал бы поучать дирижера, как ему управлять оркестром.

Ранее сообщалось, что в России вырос интерес к творчеству Александра Пушкина.