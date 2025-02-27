Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мединский возглавил Союз писателей России

Владимир Мединский стал председателем правления Союза писателей России
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский был избран председателем правления Союза писателей России. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание Союза состоялось 27 февраля. С 2018 года правление возглавлял публицист Николай Иванов.

В конце января 2025 года экс-министр культуры Владимир Мединский заявлял, что критикующие российскую армию артисты пропали с афиш из-за условий специальной военной операции России на Украине (СВО).

«Довольно странно было бы, чтобы государство, одной рукой собирая налоги и финансируя армию, другой рукой часть этих налогов тратило на тех, кто официально и публично оплевывает армию и людей на фронте. Какое-то раздвоение было бы в голове», — говорил помощник президента.

Мединский также отдельно высказался об Алле Пугачевой — он выразил уверенность, что когда-то певица была голосом определенной эпохи, а сейчас ее именем пользуются в политических целях. Помощник главы государства также заявил, что люди должны профессионально заниматься тем, в чем они разбираются, и отметил, что никогда не стал бы поучать дирижера тому, как ему следует управлять оркестром.

Ранее сообщалось, что в России вырос интерес к творчеству Александра Пушкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами