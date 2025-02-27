Мединский возглавил Союз писателей России

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский был избран председателем правления Союза писателей России. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание Союза состоялось 27 февраля. С 2018 года правление возглавлял публицист Николай Иванов.

В конце января 2025 года экс-министр культуры Владимир Мединский заявлял, что критикующие российскую армию артисты пропали с афиш из-за условий специальной военной операции России на Украине (СВО).

«Довольно странно было бы, чтобы государство, одной рукой собирая налоги и финансируя армию, другой рукой часть этих налогов тратило на тех, кто официально и публично оплевывает армию и людей на фронте. Какое-то раздвоение было бы в голове», — говорил помощник президента.

Мединский также отдельно высказался об Алле Пугачевой — он выразил уверенность, что когда-то певица была голосом определенной эпохи, а сейчас ее именем пользуются в политических целях. Помощник главы государства также заявил, что люди должны профессионально заниматься тем, в чем они разбираются, и отметил, что никогда не стал бы поучать дирижера тому, как ему следует управлять оркестром.

Ранее сообщалось, что в России вырос интерес к творчеству Александра Пушкина.