В России вырос интерес к творчеству Александра Пушкина

В России зафиксировали рост интереса к творчеству Александра Пушкина в феврале 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании Яндекс.

Тренд заметили сразу несколько сервисов — поиск Яндекса, Яндекс Книги и Кинопоиск. Причиной всплеска стали премьеры фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли и сериала «Натали и Александр».

В разных городах, пояснили в пресс-службе, интерес к творчеству русского классика проявляли по-разному: среди городов-миллионников наибольший интерес проявили петербуржцы, а наименьший — жители Новосибирска.

«Среди запросов о Пушкине к поиску Яндекса встречались и необычные. Например, пользователи интересовались, правда ли первое название поэмы «Руслан и Людмила» было «Руслан и Лариса», на сколько сантиметров Пушкин был ниже Натальи Гончаровой и обращался ли поэт к гадалке», — рассказали в Яндексе.

Каждый пятый запрос в Поиске Яндекса с упоминанием Пушкина был связан с его творчеством. На сервисе Яндекс Книги на неделе с 17 февраля читали и слушали тексты классика на 30% больше подписчиков, чем неделей ранее. Причем, чаще всего интернет-пользователи выбирали именно аудиоверсию.

Ранее сообщалось, что Михалков призвал квотировать иностранное кино в России.