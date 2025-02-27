Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России вырос интерес к творчеству Александра Пушкина

В России зафиксирован интерес к творчеству Пушкина благодаря фильму «Пророк»
close
Худ. Кипренский

В России зафиксировали рост интереса к творчеству Александра Пушкина в феврале 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании Яндекс.

Тренд заметили сразу несколько сервисов — поиск Яндекса, Яндекс Книги и Кинопоиск. Причиной всплеска стали премьеры фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли и сериала «Натали и Александр».

В разных городах, пояснили в пресс-службе, интерес к творчеству русского классика проявляли по-разному: среди городов-миллионников наибольший интерес проявили петербуржцы, а наименьший — жители Новосибирска.

«Среди запросов о Пушкине к поиску Яндекса встречались и необычные. Например, пользователи интересовались, правда ли первое название поэмы «Руслан и Людмила» было «Руслан и Лариса», на сколько сантиметров Пушкин был ниже Натальи Гончаровой и обращался ли поэт к гадалке», — рассказали в Яндексе.

Каждый пятый запрос в Поиске Яндекса с упоминанием Пушкина был связан с его творчеством. На сервисе Яндекс Книги на неделе с 17 февраля читали и слушали тексты классика на 30% больше подписчиков, чем неделей ранее. Причем, чаще всего интернет-пользователи выбирали именно аудиоверсию.

Ранее сообщалось, что Михалков призвал квотировать иностранное кино в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами