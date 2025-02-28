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В Кремле прокомментировали слова главы разведки Швеции о конфронтации с РФ

Песков заявил о внимании военных РФ к Швеции после ее вступления в НАТО
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Службы внешней разведки Швеции Томаса Нильссона о необходимости подготовить страну к потенциальной конфронтации с РФ после завершения специальной военной операции на Украине.

«В целом речь идет о полноформатном участии [Швеции] в альянсе [НАТО], поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают и мониторят, и принимают соответствующие меры», — сказал представитель Кремля.

28 февраля Нильссон заявил в интервью газете Politico, что Швеция должна быть готова к возможной конфронтации с РФ. Глава разведки высказал мнение, что, несмотря на временное снижение активности российских военных в регионе Прибалтики, ситуация может измениться после спецоперации.

19 февраля посольство России в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений разведки о терактах со стороны Украины, направленных на срыв мирных переговоров.

Ранее бывший генсек НАТО призвал Европу смириться с собственным одиночеством.

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