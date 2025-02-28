Politico: Швеция готовится к столкновению с Россией после СВО

Швеция должна быть готова к возможной конфронтации с РФ. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) страны Томас Нильссон в интервью газете Politico.

Глава разведки высказал мнение, что, несмотря на временное снижение активности российских военных в регионе Прибалтики, ситуация может измениться после СВО.

«Как конфликт на Украине прекратится или уменьшится, мы уверены, что русские вернутся в наши края», — сказал он.

Кроме того, Нильссон раскритиковал позицию новых властей США, которые, уверяет глава шведской разведки, регулярно выражают доверие к президенту России Владимиру Путину.

Также он призвал европейцев, в частности проживающих в непосредственной близости от России, внимательно относиться к этой позиции.

19 февраля посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах со стороны Киева, направленных на срыв мирных переговоров.

Ранее в СВР предсказали крах украинской государственности.