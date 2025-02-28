Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швеция готовится к столкновению с Россией после окончания СВО

Politico: Швеция готовится к столкновению с Россией после СВО
close
Global Look Press

Швеция должна быть готова к возможной конфронтации с РФ. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) страны Томас Нильссон в интервью газете Politico.

Глава разведки высказал мнение, что, несмотря на временное снижение активности российских военных в регионе Прибалтики, ситуация может измениться после СВО.

«Как конфликт на Украине прекратится или уменьшится, мы уверены, что русские вернутся в наши края», — сказал он.

Кроме того, Нильссон раскритиковал позицию новых властей США, которые, уверяет глава шведской разведки, регулярно выражают доверие к президенту России Владимиру Путину.

Также он призвал европейцев, в частности проживающих в непосредственной близости от России, внимательно относиться к этой позиции.

19 февраля посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах со стороны Киева, направленных на срыв мирных переговоров.

Ранее в СВР предсказали крах украинской государственности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами