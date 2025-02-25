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Бывший генсек НАТО призвал Европу смириться с собственным одиночеством

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Европе нужно смириться со свои одиночеством
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Ruslan Kaniuka/Global Look Press

Европе следует смириться с собственным одиночеством на фоне враждебной политики новой администрации США в отношении Североатлантического альянса. Об этом в статье для журнала Economist написал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По его словам, Соединенные Штаты сейчас столь враждебны по отношению к НАТО, что Европа должна смириться с собственной уязвимостью, угрожающей ее существованию, и одиночеством.

Расмуссен подчеркнул, что отношения между государствами Североатлантического альянса разваливаются на глазах. Вашингтон угрожает Гренландии аннексией, а европейским странам — торговой войной.

24 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты не считают, что в будущем может возникнуть ситуация, при которой Украина войдет в НАТО, а Вашингтону придется напрямую участвовать в ее обороне.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США пересматривают позицию по России и Украине.

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