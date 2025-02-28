Си Цзиньпин встретился с Шойгу

В Пекине начались переговоры между Си Цзиньпином и Шойгу

В Доме народных собраний в Пекине начались переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

«Тот факт, что эту встречу удалось согласовать в столь короткие сроки, свидетельствует об особом характере двустороннего диалога», — сказал он.

До этого Шойгу во время встречи с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что у РФ и КНР созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам.

27 февраля Шойгу провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.

До этого секретарь Совбеза РФ встретился с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином и президентом страны Прабово Субианто. По итогу переговоров он заявлял, что Россия донесла до Индонезии позицию по Украине и переговорам с США.

Ранее Шойгу прибыл с рабочим визитом в Пекин.