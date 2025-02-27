Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу встретился с главой Совбеза Малайзии

Шойгу в столице Малайзии встретился с главой Совбеза Абидином
close
Depositphotos

Секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином. Об этом сообщил ТАСС.

Шойгу заявил, что придется решить много задач после встречи президентов России и Малайзии.

Глава СБ РФ прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур 26 февраля. В ходе него он проведет ряд переговоров с высшим руководством страны по различным актуальным вопросам.

В декабре сообщалось, что Российская Федерация предложила Малайзии рассмотреть вопрос о запуске в стране платежной системы «Мир».

Кроме того, страны обсуждают запуск прямого авиасообщения. Посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай заявлял, что обе стороны заинтересованы в этом.

Ранее президент Индонезии задал вопрос о здоровье Путина на встрече с Шойгу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами