Шойгу встретился с главой Совбеза Малайзии

Шойгу в столице Малайзии встретился с главой Совбеза Абидином

Секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином. Об этом сообщил ТАСС.

Шойгу заявил, что придется решить много задач после встречи президентов России и Малайзии.

Глава СБ РФ прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур 26 февраля. В ходе него он проведет ряд переговоров с высшим руководством страны по различным актуальным вопросам.

В декабре сообщалось, что Российская Федерация предложила Малайзии рассмотреть вопрос о запуске в стране платежной системы «Мир».

Кроме того, страны обсуждают запуск прямого авиасообщения. Посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай заявлял, что обе стороны заинтересованы в этом.

Ранее президент Индонезии задал вопрос о здоровье Путина на встрече с Шойгу.