Шойгу оценил отношения России и Китая

На сегодняшний день отношения между Китаем и Россией находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю», — сказал он.

До этого Шойгу во время встречи с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что у РФ и КНР созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам.

27 февраля Шойгу провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.

До этого секретарь Совбеза РФ встретился с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином и президентом страны Прабово Субианто. По итогу переговоров он заявлял, что Россия донесла до Индонезии позицию по Украине и переговорам с США.

Ранее Шойгу прибыл с рабочим визитом в Пекин.