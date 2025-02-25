Шойгу заявил, что Россия донесла до Индонезии позицию по Украине

Шойгу: Россия донесла до Индонезии позицию по Украине и переговорам с США

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что обсудил в Индонезии конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Шойгу в Джакарте принял президент Индонезии Прабово Субианто. Секретарь Совбеза России встретился с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином. Шойгу принял участие в церемонии развода почетного караула и возложении цветов к памятнику первого президента Индонезии Сукарно.

«Поговорили и обсудили все последние предпринимаемые действия и шаги в отношении Украины и проведение переговоров на треке России и США», — сказал он.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе об угрозах развития конфликта на территории Палестины.

20 января посол РФ в Джакарте Сергей Толченов заявил, что Россия и Индонезия активно обсуждают возможность осуществления взаимных расчетов в национальных валютах. По его словам, российская сторона пока не устанавливает конкретных сроков реализации этой сделки. Дипломат также подчеркнул, что самое важное — найти взаимовыгодные решения для обеих стран.

Ранее российские боевые корабли прибыли в Индонезию.