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В Киеве признали, что Запад финансировал почти все СМИ на Украине

Глава Института информации Романюк: Запад давал деньги почти всем СМИ Украины
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Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подавляющее большинство украинских средств массовой информации (90%) существовали за счет предоставления западных грантов. Об этом заявила глава Института массовой информации Оксана Романюк, передает издание Hromadske.

«К сожалению, практически 90% украинских медиа выживали за счет грантов», — подчеркнула она.

По словам Романюк, такая ситуация сложилась на Украине потому, что в первый же год вооруженного конфликта рекламный рынок украинских медиа упал на 92%.

25 января Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Ранее сообщалось, что приостановка США иностранного финансирования повлияет на зарплату украинских чиновников.

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