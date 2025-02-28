Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского призвали показать средний палец Трампу

NYT: конгрессмен Хаймс посоветовал Зеленскому показать средний палец Трампу
close
Shannon Stapleton/Reuters

Член палаты представителей Джим Хаймс призвал украинского лидера Владимира Зеленского показать президенту США Дональду Трампу средний палец в ответ на требования, касающиеся сделки по полезным ископаемым, выдвинутые Вашингтоном. Об этом пишет газета The New York Times.

«Зеленский, который известен своей смелостью, должен показать Дональду Трампу большой средний палец», — считает Хаймс.

По его словам, сделка по ресурсам между Украиной и Соединенными Штатами выглядит «мафиозной».

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-депутат Рады раскрыл последствия сделки США и Украины по ресурсам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами