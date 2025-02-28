Зеленского призвали показать средний палец Трампу

Член палаты представителей Джим Хаймс призвал украинского лидера Владимира Зеленского показать президенту США Дональду Трампу средний палец в ответ на требования, касающиеся сделки по полезным ископаемым, выдвинутые Вашингтоном. Об этом пишет газета The New York Times.

«Зеленский, который известен своей смелостью, должен показать Дональду Трампу большой средний палец», — считает Хаймс.

По его словам, сделка по ресурсам между Украиной и Соединенными Штатами выглядит «мафиозной».

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-депутат Рады раскрыл последствия сделки США и Украины по ресурсам.